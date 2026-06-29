Ecuador confirmó primer envío oficial de asistencia humanitaria a Venezuela

CARACAS.- El gobierno de Ecuador confirmó el primer envío oficial de asistencia humanitaria a Venezuela, tras la jornada inicial de recolección realizada en los centros de acopio habilitados en todo el país.

La vicepresidenta, María José Pinto, informó que el cargamento fue preparado con las donaciones recibidas durante el primer día de funcionamiento de estos puntos de recepción, detalló que será trasladado este lunes en un avión de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

Destacó la respuesta solidaria de la ciudadanía, que permitió completar el envío en menos de 24 horas.

La funcionaria añadió que los centros de acopio permanecerán abiertos en los próximos días para recibir más donaciones, mientras el Gobierno continúa con la clasificación y distribución de los insumos destinados a los damnificados.

Unión Radio