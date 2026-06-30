Colapso de edificio Obelisco en Chacao dejó 26 fallecidos y 6 rescatados

CARACAS.- Durante la madrugada de este martes, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, ofreció un balance oficial sobre las labores de rescate y remoción de escombros en su jurisdicción, tras el colapso de estructuras ocurrido en la zona por los terremotos.

El reporte, emitido a las 12:30 am desde la intersección de la Avenida Luis Roche con la 1era Transversal, detalla la situación crítica en el Edificio Obelisco.

Señaló que seis personas salvaron su vida, mientras los cuerpos de seguridad, bomberos y equipos de rescate de Chacao se mantienen desplegados en el lugar del siniestro realizando labores de búsqueda entre los escombros y atendiendo la contingencia.

«En este edificio tuvimos, lamentablemente, 26 personas fallecidas, seis personas rescatadas, dos gatos rescatados y un gato fallecido», apuntó el burgomaestre.

SPLL/Unión Radio