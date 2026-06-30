Air Europa reprograma vuelos a Venezuela tras cierre del aeropuerto de Caracas

MADRID.- La aerolínea Air Europa ha reprogramado temporalmente su operativa con Venezuela para garantizar la conectividad de sus pasajeros después del cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, afectado por los terremotos registrados la pasada semana en el país.



Con el objetivo de mantener el servicio y facilitar el traslado de todos los clientes afectados, la compañía operará esta semana tres vuelos entre Madrid y Valencia (Venezuela), utilizando el aeropuerto Arturo Michelena como alternativa mientras continúen las restricciones operativas en Caracas, explica en un comunicado.



Los vuelos se operarán hoy, martes 30 de junio, y los días 2 y 4 de julio, con salida de Madrid a las 15.30 horas y, en sentido inverso, despegando de Valencia (Venezuela) a las 21.05 horas.



Asimismo, Air Europa ha flexibilizado su política de cambios para adaptarse a las necesidades de los clientes afectados.



Toda la información sobre modificaciones de billetes, alternativas de viaje y actualizaciones operativas está disponible a través de los canales habituales de atención y en la web de la compañía.



La aerolínea mantendrá inicialmente esta operativa desde y hacia Valencia hasta que se pueda recuperar la normalidad en el aeropuerto de Caracas, y preservar así la conectividad entre España y Venezuela.

EFE

