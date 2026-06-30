Rescataron a un niño cinco días después de los terremotos en Caribe – La Guaira

CARACAS.- Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace cinco días, informó este lunes el Gobierno.



En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.



La institución no precisó la hora del rescate pero publicó la información a las 21:16 hora local, más de 120 horas después de los terremotos.



Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.



Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».

EFE

