Consecomercio plantea un tratado de libre comercio con Estados Unidos

CARACAS.-El presidente de Consecomercio,José Gregorio Rodríguez, informó que el gremio planteó en una reunión con el encargado de negocios de la embajada de EEUU en Venezuela, John Barrett, la posibilidad de explorar la creación de un tratado de libre comercio entre Venezuela y Estados Unidos porque es un tema «nos interesa a todos».

Detalló que la propuesta abarcaría la reducción de aranceles a distintos productos distintos al petrolero, entre ellos, camarones, algas, café, cacao.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , comentó que actualmente «hay un intercambio importante de mercancía de Estados Unidos a Venezuela y muy incipiente pero que va a crecer en el futuro también distintas al petróleo de Venezuela a Estados Unidos».

«Indudablemente el petróleo va a ser una palanca de desarrollo primordial pero queremos ir más allá del petróleo, queremos impulsar y motorizar precisamente esa economía no petrolera que nos de sustentabilidad en el tiempo, que nos de sostenibilidad ante ciclos críticos que puedan presentarse en los precios y por las variables de la producción petrolera», reveló.

Indicó que también abordaron la necesidad de buscar mecanismos que permita que los empresarios y comerciantes puedan tener «nuevamente la inserción dentro del sistema financiero norteamericano», ante la dificultad de abrir cuentas en Estados Unidos para recibir, hacer pagos y comercializar.

Entre los temas que se discutieron en el encuentro, mencionó el levantamiento de un conjunto de sanciones, la doble tributación y la posibilidad de establecer un plan nacional Gran Mariscal Ayacucho «invertido» para beneficiar a los profesores.

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Rodríguez destacó que en la reunión con el funcionario estadounidense también estuvieron presentes los presidentes de Fedecámaras, Felipe Capozzolo y Conindustria, Tito López, «abordando diferentes temas que son de interés nacional».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio