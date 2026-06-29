Pedro Sánchez garantiza que España seguirá estando junto al pueblo venezolano

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este lunes que España seguirá estando al lado del pueblo venezolano tras los terremotos sufridos en el país y elogió la labor de los equipos de rescate.

En su intervención en el acto de inauguración en Madrid de la sede de ONU Turismo y en el que se ha conmemorado el primer aniversario de la IV Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Sevilla (sur de España), Sánchez mandó un mensaje de afecto y cariño al pueblo venezolano.

También tuvo palabras de reconocimiento para los equipos de rescate que, dijo, siguen salvando vidas entre los escombros.

«Que la empatía se convierta en esperanza con el apoyo de la comunidad internacional, y, por supuesto, España estará ahí junto con el pueblo venezolano», destacó.

Según los últimos datos oficiales venezolanos, la cifra de fallecidos por el doble terremoto de la semana pasada asciende a 1.719 y la de heridos a 5.034.

EFE