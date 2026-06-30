martes, junio 30, 2026
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#EnFotos ACNUR: Situación humanitaria se deteriora en Venezuela tras terremotos

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Terremoto Venezuela/EFE
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GINEBRA.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».


Afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».


El organismo indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

EFE

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Cortesía EFE
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Foto: Cortesía
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