Españoles muertos en terremoto suben a 18 y 144 desaparecidos

MADRID.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado este martes la cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela, que asciende a 18, y ha dicho que hay 12 españoles localizados bajo los escombros y 144 desaparecidos.



Hasta este lunes, la cifra de desaparecidos españoles era de 138 y la de fallecidos 17. Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto.



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que ese hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional es un equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias).



«Seguimos movilizando la ayuda», ha subrayado Albares quien ha dicho que en este momento es «muy necesario» el hospital de campaña para atender «a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor» y que «mientras haya esperanza de poder localizar a un español», España seguirá en esas labores de rescate».



«Vamos a apoyar al pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario. En estos momentos tan dramáticos y de emergencia tienen toda nuestra solidaridad» -ha aseverado Albares- «como cuando llegue el momento de la reconstrucción».



Asuntos Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.



Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.



Según las últimas cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».



España ha movilizado un total de 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.



Además, el Ejecutivo ha movilizado material de primera necesidad para apoyar las operaciones sobre el terreno y mantiene en Venezuela personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), especializado en ayuda de emergencias.

EFE

