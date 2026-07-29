Ingeniero afirma que análisis forense de las estructuras arrojará las causas de los desplomes de edificios

CARACAS.-El presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela,Félix Ojeda, aseguró este miércoles que las causas por las que colapsaron las edificaciones públicas y privadas durante el doble terremoto «pueden ser múltiples» ante la gravedad del evento sísmico, pero acotó que solo se podrá determinar a través de un análisis forense a las estructuras.

«Para poder hablar con seriedad y rigurosidad técnica hay que hacer un análisis forense de las edificaciones que colapsaron y de las que están en pie todavía aunque no estén habitables porque pudo haber sido la naturaleza, pudo haber responsabilidades, eso no lo podemos decir ni lo podemos saber en este momento hasta tanto no se haga un análisis forense serio de los escombros que hayan quedado», dijo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, insistió en que el análisis forense «dará luces acerca de las causas por las cuales colapsaron esas edificaciones» que «no hay otra forma de determinarlo».

También puede leer: Venezuela y EEUU evalúan respuesta ante doble terremoto y cooperación energética

En cuanto a la remoción de escombros, el ingeniero sostuvo que se debe crear un protocolo para que «no causen más daño del que ya causaron», y recordó que hay materiales que pueden ser reutilizados.

Destacó que el concreto puede ser reusado como relleno, material agregado para la vialidad. «Clasificar los desechos, cuáles son reciclables, cuáles hay que disponerlos en sitios seguros porque son peligrosos y la disposición final que habrá que buscar espacios para relleno sanitario2, acotó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio