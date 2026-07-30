El Supremo autoriza investigar al hijo mayor de Lula por supuesto tráfico de influencias

SAO PAULO.- Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias, informaron este jueves medios locales.

El magistrado André Mendonça acató una petición de la Policía para esclarecer la actuación de Lulinha en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según el diario ‘Folha de São Paulo’.

EFE