Recuperan nueve cuerpos de personas que intentaron entrar a nado en Ceuta desde Marruecos

Ceuta.- La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de migrantes a la ciudad española desde Marruecos.

Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se produjo a primera hora de esta mañana y, posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras ocho personas más que presuntamente fallecieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que estas nueve personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

Las fuentes consultadas por EFE no descartaron la posibilidad de que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

Con los de este jueves, se eleva a 39 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año.

El gobierno de la ciudad de Ceuta cifra entre 1.500 y 2.000 las personas que han entrado en los últimos diez días, a los que se suman los de hoy, de los que no hay cifras oficiales, aunque EFE pudo comprobar que miles han intentado cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Para atajar esta emergencia, España y Marruecos acordaron reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron en esa ciudad en los últimos días.

EFE/UniónRadio