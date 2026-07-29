Atenas Grupo Consultor prevé crecimiento durante el segundo semestre del año 

CARACAS.- Alexander Cabrera, fundador y socio director de la empresa de investigación de mercado Atenas Grupo Consultor, aseguró que el 96% del país sigue activo tras el doble terremoto y «no hay forma de que el segundo semestre sea inferior al primer semestre de Venezuela».

«En la industria petrolera no hubo afectación. Segundo, todas las inversiones de la industria eléctrica; no hubo afectación y sigue el tema de las inversiones eléctricas para poder recuperar mucho. Y tercero, se reactivó, cosa que no estaba, la industria construcción», dijo Cabrera en entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda de Unión Radio.

Asimismo, mencionó que 21% del las unidades de consumo están concentradas en la capital del país y de ese 21% solo 4% se ubica en La Guaira.

«Hay un 4% de afectación en el consumo, pero en algún momento ese 4% se tiene que volver a recuperar. ¿Y cómo es la manera de recuperar? Hay que ir a La Guaira. Yo sé que no es el momento ahorita, hay otras prioridades, pero en algún momento hay que hacerlo porque es la manera de contribuir con la economía como tal», aseveró.

Además, puntualizó que el 60% de los pobladores de La Guaira trabajan en Caracas. Mientras que el 40% restante tenía un entorno laboral ubicado en el litoral.

Cabrera explicó que la data que manejan se recoge de un panel de 2120 hogares que mantienen en constante monitoreo con relación a análisis de consumo.

Luego del doble terremoto, indicó que los niveles de consumo se mantienen estables, pero con una reducción de precios en los sectores de cesta básica y cuidado personal. Es decir, el fabricante está revisando sus costos para hacer los productos más accesibles. «Hoy estamos hablando de una reducción del 2%, pero es una reducción importante».

Asimismo, en medio del contexto de crisis que atraviesa La Guaira, detectaron que 6 de cada 10 productos adquiridos por el consumidor venezolano son para donar y esta semana el 82% de la población se mantiene preocupada por la catástrofe.

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Ashley Gómez/Unión Radio