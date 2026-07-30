Jubilados y pensionados de Cantv denunciaron pagos incompletos de sus salarios

CARACAS.- El sector de jubilados y pensionados de Cantv denunció pagos incompletos de sus salarios e irregularidades con su seguro médico.

«¿Qué pasa con esto? Nosotros queremos que nos den nuestras diferencias, porque no son 150, son 200. También estamos atravesando la crisis médica, los servicios médicos, no tenemos los reembolsos al día. Tenemos bastantes problemas con las clínicas, porque no tenemos acceso a ninguna, tengo muchos jubilados esperando por cartas avales, operaciones, medicinas», expresó la representante del Comité de Jubilados de Cantv, Morelia Vargas.

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