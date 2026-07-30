Inician construcción de 2.5 kilómetros de vialidad en zona productiva en Portuguesa

CARACAS.- En Portuguesa se desplegó la maquinaria para dar inicio a los trabajos de construcción de la vialidad de los Puertos de Payara, con una extensión de 2.5 km, una zona caracterizada por la alta producción de rubros como maíz, arroz y caña de azúcar.

Primitivo Cedeño, gobernador de la entidad, señaló que están trabajando para mejorar el sistema de alcantarillados y puentes para la canalización de desagües.

«Para que definitivamente podamos garantizar la durabilidad para los próximos 30 o 40 años de este gran afaltado», dijo Cedeño.

Se espera que la obra culmine antes de que finalice el 2026.

Mariangel García/ Unión Radio