Habitantes de municipio Palavecino denuncian cortes diarios de electricidad de hasta cinco horas

CARGAS.- Habitantes de varias comunidades del municipio Palavecino solicitaron a Corpoelec la publicación de un cronograma para el plan de administración de carga en el estado Lara.

Los afectados señalan que a diario sufren cortes en el servicio eléctrico que sobrepasan las cuatro horas.

“Nos quitan la luz todos los días, de cinco a seis horas. Estas urbanizaciones de aquí, la mayoría de las personas que vivimos aquí son de la tercera edad, aparte de eso hay muchos niños especiales, personas con diferentes tipos de patología y otras que trabajan desde su casa y todo se ve dificultado por los cortes de electricidad”, expresó Alberto Martínez, habitante de la zona.

Por su parte, Carmen Portillo, también vecina del lugar, destacó muchas veces una persona tiene que tomarse un medicamento o ponerse una inyección o tener algún tipo de tratamiento que amerita tener luz eléctrica y, por los cortes, no puede.

Los habitantes de esta jurisdicción destacaron que enviaron un oficio a la directiva de Corpoelec en el que esperan una pronta respuesta a la situación que tienen con los cortes inesperados de energía eléctrica.

Unión Radio