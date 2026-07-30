Registran casi 100 estudiantes de colegios católicos fallecidos por el doble terremoto

CARACAS.- El presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Ángel Tovar, informó que al menos 99 estudiantes, 91 representantes y 13 personas del personal obrero, fallecieron en el estado La Guaira como consecuencia del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Asimismo, se contabilizó unos 20 colegios católicos que presentan daños generados por el movimiento sísmico en cuatro entidades del país, por lo cual urgen a realizar un plan de estudios de cara al nuevo año escolar.

«Nosotros tenemos 20 centros educativos que tienen daños críticos en los estados afectados: Distrito Capital tenemos 11, La Guaira siete, Miranda ocho y en Lara tres (…) Los estudiantes afectados en La Guaira, tenemos aproximadamente 4. 214 que no van a poder ingresar a los centros educativos. Tenemos que ver si vamos a tener que empezar con las carpas grandes de aulas concentradas y se trabaja de una manera diferente o si hay que establecer la modalidad virtual», dijo.

El presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Ángel Tovar

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Tovar señaló que la reconstrucción de los colegios deben ser seguras, con estructuras sólidas para garantizar así la vida de los alumnos.

Unión Radio