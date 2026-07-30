Incendio consumió centro comercial en avenida Bolívar de Porlamar

CARACAS.- Un incendio de grandes magnitudes que inició a las 2:00 AM de este jueves consumió en su totalidad un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Bolívar y Rómulo Betancourt, de Porlamar.

“Un total de tres pisos de una estructura fueron afectados en su totalidad por un incendio dde grna magnitud. Tenemos tres edificios que fueron desalojados de forma preventiva en los alrededores por el tema de los humos y los gases tóxicos salientes de acá del evento. Gracias a Dios no tenemos personas lesionadas ni afectadas por el evento. Solamente daños materiales, hasta ahora”, precisó José Medina, director de Seguridad Ciudadana de la entidad.

Unión Radio