Dos incendios en el norte de Portugal concentran los esfuerzos contra las llamas

LISBOA.- Dos incendios en el norte de Portugal, uno en la zona de Valpaços y otro en Chaves, próximo a la frontera con España, son los que preocupan más este jueves a las autoridades portuguesas y movilizan a unos 1.000 bomberos y 15 medios aéreos para tratar de combatir las llamas.

En este contexto, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) anunció este jueves que adoptó una serie de medidas operativas que se están poniendo en práctica en todo el territorio del Portugal continental.

«Concretamente el posicionamiento previo de recursos, tanto a nivel nacional como, sobre todo, a nivel subregional. Y también las patrullas armadas con aviones medianos en las zonas de mayor riesgo y en los periodos en los que dicho riesgo es más acusado», explicó en una rueda de prensa José Ribeiro, segundo comandante de la ANEPC.

El incendio en Chaves, que se originó este jueves, ha afectado a zonas agrícolas y ha obligado a realizar evacuaciones preventivas.

Según la última información proporcionada por la ANEPC, trabajan en el lugar 157 bomberos, acompañados de 41 medios terrestres y siete aéreos.

Por su parte, el fuego que se originó en Valpaços se ha extendido a la zona de Mirandela, en el distrito de Bragança, donde también han sido necesarias evacuaciones preventivas.

En las labores de extinción de este incendio participan casi 900 bomberos, junto a 297 medios terrestres y seis aéreos, según información de las autoridades.

El fuego causó daños en al menos 21 viviendas, ocho de ellas de primera o segunda residencia y las restantes deshabitadas, según el balance de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

Gran parte del noreste del país está este jueves bajo riesgo máximo por incendios forestales, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), cuya predicción apunta a un aumento de las temperaturas para el viernes y el sábado, con temperaturas de hasta 36 grados en algunas zonas del centro del país.

EFE