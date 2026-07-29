Venezuela y EEUU evalúan respuesta ante doble terremoto y cooperación energética

CARACAS.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos para evaluar la respuesta ante el doble terremoto del pasado 24 de junio y la cooperación energética entre ambas naciones.

La mandataria compartió en Telegram un vídeo de la reunión, en la que no hubo declaraciones. Rodríguez añadió que también abordaron temas de inversiones y seguridad, sin ofrecer mayores detalles.

«Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos», añadió.

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EFE/Unión Radio