Venezuela y Chile inician normalización de relaciones bilaterales

CARACAS.- El canciller, Félix Plasencia, informó que los gobiernos de Venezuela y de Chile iniciaron una hoja de ruta para normalizar las relaciones bilaterales.

La primera etapa contempla el restablecimiento de relaciones consulares «como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales».

«Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Venezuela y Chile desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región», reza un comunicado difundido por el canciller en redes sociales.

La República Bolivariana de Venezuela y República de Chile anuncian el inicio de una ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales. pic.twitter.com/3v2CNRkSfj — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 30, 2026

Unión Radio