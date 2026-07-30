ULA realizará elecciones de gobierno y cogobierno después de 20 años

CARACAS.- La Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes informó que se realizarán elecciones de gobierno y cogobierno luego de casi dos décadas sin renovar a sus autoridades.

Los integrantes de la comisión señalaron que el 7 de octubre será el acto de votación para los candidatos a cogobierno universitario y el 11 de noviembre para los cargos de gobierno.

El lunes 3 de agosto se iniciarán formalmente las insripciones para los candidatos a autoridades rectorales, decanatos y consejo de apelaciones.

“Caso de los organismos de cogobierno son los representantes profesorales ante el Consejo Universitario, los consejos de facultad y núcleo y ante los consejos de escuela; los de gobierno, rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario, y luego tenemos los decanos”, detalló Ceres Boada, presidenta de la comisión electoral de la ULA.

La relevancia del proceso radica en que una gran parte de la comunidad universitaria nunca ha votado en comicios internos, incluyendo profesores próximos a jubilarse. En esta oportunidad participarán docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo, técnico y obrero.

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