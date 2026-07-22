Estiman que cerca de 600 personas requieren una prótesis por el doble terremoto

CARACAS.-El atleta, motivador y conferencista, Juan Pablo Dos Santos, estima que a través de la red de alianza que se ha constituido para ayudar las víctimas del doble sismo del pasado 24 de junio, se podrían atender más de 400 casos de personas que requieren alguna prótesis y rehabilitación.

«Nosotros en la fundación ya teníamos en lista de espera 150 personas esperando por prótesis y ahora según la base de datos que hemos levantado junto a la fundación CIREC, el Ortopédico Infantil y Fundaprocura, estimamos que van a ser entre 300 y 400 casos. Podríamos estar hablando casi de 600 personas«, dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, detalló que una prótesis transtibial podría costar entre 3500 y 5000 dólares, mientras que la transfemoral tiene un valor por el orden de los 5000 y 9000 dólares.

«Si hiciéramos un promedio y multiplicáramos ese numerito por la cantidad de amputados, nos damos cuenta que es abismal el número de dinero que hay que conseguir», comentó Dos Santos, quien también se ha dedicado a acompañar y llevar un mensaje de aliento a las personas que perdieron alguna de sus extremidades durante la tragedia.

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Aseveró que junto a la fundación CIREC levantaron el «Fondo Humanitario 77» para recoger dos millones de dólares adicionales a las colaboraciones de piezas y componentes que puedan realizar personas y organizaciones en distintas partes del mundo. «Eso nos bajaría muchísimo los costos a la ahora de ensamblar aquí», acotó.

Dos Santos considera pertinente que en el país se abra un centro especializado en ortesis y prótesis para poder acompañar a los niños que fueron amputados.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio