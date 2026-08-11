Gobierno dio a conocer los bancos con los que se podrán tramitar los créditos con subsidio para adquirir viviendas

CARACAS.- El Gobierno nacional dio a conocer que será en tres entidades financieras del Estado a través de las cuales, las personas que perdieron sus hogares a consecuencia del doblete sísmico del 24 de junio, podrán tramitar los créditos con subsidio para adquirir viviendas.

En una publicación en redes sociales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo indicó que estas instituciones de la banca nacional se encuentran plenamente habilitadas para la recepción de solicitudes, evaluación financiera y otorgamiento de créditos sociales con subsidio directo.

Las entidades habilitadas son Banco de Venezuela; Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.

Como información importante para los solicitantes, la publicación enumera: atención prioritaria, ya que las agencias de estos bancos prestarán atención preferencia para la recepción de carpetas; lapso de respuesta, pues las instituciones responderán formalmente sobre la aprobación del crédito en un máximo de cinco días y hábiles, y habilitación continua, con una actualización a través del portal web www.mppef.gob.ve del listado de agencias y puntos de atención.

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