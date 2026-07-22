Centros de acopio parroquiales han entregado unas 490 toneladas de insumos a los afectados por los terremotos

CARACAS.- La Arquidiócesis de Caracas informó este miércoles que han entregado al menos unas 490 toneladas de ayuda entre alimentos, ropa, medicinas y otros implementos de atención y cuidado para las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

El obispo auxiliar de Caracas, monseñor José Manuel León, señaló que los insumos provienen de donaciones de empresas privadas, las diócesis del interior del país y de ciudadanos particulares, los cuales se han distribuido a través de los centros de acopio parroquiales hacia las zonas vulnerables en Caracas y La Guaira.

«Se ha venido distribuyendo casi 490 de ayudas (…) Tenemos en gestión de víveres e insumos 34 contenedores distribuidos en la región capital y La Guaira. Creo que estaremos llegando entre los 40,42 contenedores aproximadamente», señaló el obispo.

Por su parte, el padre Neptali Balza indicó que mantienen las evaluaciones de los templos de la región capital que fueron afectados por los terremotos y aseguró que hasta la fecha han evaluado unos 27 y ninguno tendrá que ser demolido por daños estructurales. Asimismo, precisó que mantienen las evaluaciones con otras instituciones para proteger estructuras históricas.

«De esos unos tres templos están con fallas mayores (…) Hemos hecho contacto con el Instituto de Patrimonio Cultural porque de esos templos, 16 son templos anteriores al siglo XX. Muchos de ellos son monumentos histórico-cultural», detalló Balza.

Desde la Arquidiócesis también aplaudieron las labores de los rescatistas y el voluntariado para atender las zonas de emergencia y pidieron a los venezolanos mantenerse unidos y en fe para sobrellevar este trágico suceso.

Unión Radio