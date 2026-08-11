Maracaibo fortalece sus conexiones aéreas nacionales e internacionales

CARACAS.- El Aeropuerto Internacional de La Chinita, desde hace algunos meses, busca fortalecer sus enlaces directos sin depender de las conexiones en el centro del país.

En este sentido, Maracaibo mantiene operaciones activas hacia Miami, Estados Unidos, con American Airlines, mientras que las conexiones hacia la Ciudad de Panamá se hacen a través de Copa y los vuelos hacia Curazao por medio de Avior.

A estas ofertas se suma que, a partir del 28 de agosto, Avianca iniciará oficialmente sus operaciones directas en la ruta Maracaibo-Bogotá, mientras que en la oferta nacional, tras los ajustes por la inoperatividad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el tráfico hacia la región central se canaliza principalmente vía Valencia con líneas nacionales como Turpial y Rutaca manteniendo también salidas directas hacia Porlamar, Maturín y Santa Bárbara del Zulia.

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