Global Empowerment Mission entregó ayuda a 55 mil familias afectadas por los terremotos

CARACAS.-El director de Global Empowerment Mission (GEM) para Latinoamérica, Luis Velásquez, informó este miércoles que han entregado ayuda a 55 mil familias de forma directa, lo que se traduce en más de 220 mil personas, luego de los devastadores sismos que se registraron hace casi un mes en el país.

El empresario de origen guatemalteco precisó que en los 26 días que se encuentran dentro del territorio, han entregado más de 17 mil pañales para niños y 92 generadores de energía.

«Esto es gracias a la donación de la diáspora venezolana en Estados Unidos«, aseguró en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Adelantó que en la ciudad de Miami cuentan con 500 gandolas con insumos listas para ser enviadas a Venezuela y que dentro del país poseen dos galpones, uno en Cabo Blanco y el otro en Catia La Mar, «para poder hacer trabajos de ensambles y poder atender cinco mil familias al día».

Por otra parte, Velásquez sostuvo que el país debe enfocarse ahora en cuatro temas importantes: atención de las necesidades básicas de la población afectada; aumentar el nivel de descombramiento de edificios y viviendas; estructurar la construcción en las zonas perjudicadas; avanzar en el desarrollo económico en La Guaira.

El representante de GEM sugirió que los 24 de junio se fije como una fecha especifica para fomentar la cultura de simulacros de terremotos, tal como se hace en distintos países de la región.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio