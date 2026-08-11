Pete Hegseth viajará a Panamá para coordinar lucha regional contra el narco

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará Panamá este miércoles con el foco puesto en reforzar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, una de las iniciativas a las que más peso está otorgando el Gobierno del presidente, Donald Trump.

En el transcurso de su visita al país centroamericano, Hegseth participará en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), según informó este martes en un comunicado el Departamento de Guerra estadounidense.

A3C es considerada la principal herramienta operativa del llamado Escudo de las Américas, el marco liderado y establecido por Washington este año y al que se han unido, además de Estados Unidos, 17 países de Latinoamérica y el Caribe para impulsar la cooperación en seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles de la droga.

En Panamá, Hegseth también tiene previsto reunirse con el presidente, José Raúl Mulino, además de un encuentro con altos funcionarios de Colombia en un momento marcado por la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, que ha prometido endurecer la ofensiva contra el narcotráfico y estrechar la cooperación con la Administración Trump.

El secretario de Guerra estadounidense también se verá con militares responsables del Curso de Operaciones en la Selva, el ejercicio conjunto con fuerzas panameñas que se celebra varias veces al año en la Base Aeronaval Cristóbal Colón.

También observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año 19 países.

EFE/UniónRadio