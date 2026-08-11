Productores de arroz exigen un precio de $ 0,49 por kg para el presente ciclo en Portuguesa

CARACAS.- Productores de arroz en el estado Portuguesa se pronunciaron para exigir un precio de $ 0,49 por kg del producto para el presente ciclo.

Desde la sede regional del ministerio para la Agricultrua y Tierras, voceros electos por los productores de arroz solicitaron la revisión del precio del rubro, ya que, aseguran, no han logrado un acuerdo satisfactorio con la agroindustria, lo cual perjudica la economía de los agricultores de los estados Guárico, Cojedes y Portuguesa.

“Tenemos un análisis de los costos de producción de lo que tiene que ver con países de Latinoamérica y EEUU y pueden ver que nosotros en Venezuela, el promedio para alcanzar el punto de equilibrio es de $ 0,49, porque nuestros paquetes agronómicos son en dólares y no podemos permitir que nos paguen en BCV ni en una tasa inexistente”, expuso Édgar Miranda, vocero de los agricultores.

El vocero asegura que buscan el establecimiento de un precio ajustado a las estructuras de costo en fomento de la producción nacional y rechazaron la importación masiva de 300.000 toneladas de arroz en plena cosecha.

Unión Radio