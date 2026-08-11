Defensoría establecerá mesa técnica con ONG que defiende a presos políticos

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo informó este martes que el miércoles establecerá una mesa técnica con la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos para «profundizar la revisión y el seguimiento individualizado de los casos presentados por esta organización».

Activistas de la Alianza solicitaron la «mediación y actuación» en asuntos relacionados con la atención «médica oportuna, celeridad procesal, condiciones de detención y respeto a la dignidad humana», de acuerdo a una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

«Entregamos la lista de todos los presos políticos y se quedó en acuerdo para mañana 12 la instalación de una mesa técnica con familiares», subrayó la ONG.

Además, la ONG planteó que se revise la situación jurídica de los presos políticos, que son 382 según la organización Foro Penal.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, aseguró que su despacho «mantiene una política de puertas abiertas y continuará recibiendo y atendiendo los planteamientos de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad, en el marco de sus competencias constitucionales».

Asimismo, ratificó su «disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso».

EFE