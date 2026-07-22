Avanza restructuración de daños en Ciudad Universitaria luego del doble terremoto

CARACAS.- La arquitecta e integrante de la red de patrimonio cultural,Fabiola Velasco, resaltó que pese a haber registro daños en zonas de la Ciudad Universitaria luego de los terremotos, actualmente se llevan a cabo trabajos para la restructuración de la misma.

«Siendo patrimonio mundial tiene instancias que se están trabajando desde hace un tiempo, una es la comisión presidencial para el rescate de la Universidad Central de Venezuela que venía actuando sobre el inmueble y la otra que es parte de la universidad que es el Consejo de Preservación y Desarrollo que también tiene equipos y especialistas que desde el primer día se abocaron a esa evaluación».

Velasco mencionó que hace pocos días estuvo en el lugar una comisionada de la UNESCO para evaluar la situación de la Ciudad Universitaria. «La Ciudad Universitaria ha sido está siendo muy bien tratada».

En el programa Al Instante que transmite Unión Radio, la arquitecta dijo que las afectaciones se registraron en algunos puntos de la plaza cubierta y algunos murales.

Por otro lado, expresó que el patrimonio que estaba ubicado en La Guaira el Casco Histórico y edificaciones en Macuto se vieron afectados, al igual que lugares en el Panteón Nacional, pero «ya se están interviniendo». Mientras que en Choroní realizaron evaluaciones el pasado fin de semana en 48 edificios, siendo 21 de ellas con etiqueta roja.

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