Autoridades realizaron inspección a instalaciones de Termozulia

CARACAS.- El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, dio a conocer a través de una publicación en redes sociales que se realizó una inspección a las instalaciones de Termozulia.

Acompañaron a Ramírez el gobernador del estado, Luis Caldera, y directivos de Corpoelec y Pdvsa.

«Cumpliendo con las directrices de nuestra Presidenta @delcyrodriguezv evaluamos minuciosamente los avances de la unidad TZ07, un proyecto clave que aportará 150 megavatios más al sistema eléctrico regional», detalló Luces en la publicación.

Añadió que se revisaron los requerimientos de generación, suministro de gas e infraestructura, para asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del servicio en las comunidades zulianas.

Unión Radio