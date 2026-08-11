Ejecutivo nacional y el SELA evalúan la gestión integral de riesgo en el país

CARACAS.- Representantes del Gobierno nacional y el secretario del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), embajador, Lesly David, se reunieron para tratar la cultura de prevención, impulsar la gestión integral de riesgo en el país y la cooperación internacional, con el fin de garantizar la seguridad de los venezolanos luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

Dicho encuentro estuvo integrado por el viceministro para la Gestión de Riesgo y director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Juan Oti, y el viceministro para Temas Multilaterales de la Cancillería, Joaquín Pérez, para plantear nuevos esquemas de asistencia técnica, articulación inmediata ante emergencias y apoyo estratégico.

La reunión representó una oportunidad para ampliar la capacidad de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, que forma parte fundamental del plan estratégico del SELA y abre paso a políticas dedicadas a brindar respuesta oportuna e inmediata ante emergencias.

Asimismo, busca participar en la reconstrucción de infraestructuras más fuertes y establecer estrategias de prevención comunitaria e institucional contra terremotos y otros eventos.

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