Habitantes de Lechería le exigieron a Corpoelec un cronograma para el racionamiento eléctrico

CARACAS.- Los habitantes de Lechería, estado Anzoátegui, denunciaron que los cortes de luz de cuatro a seis horas en la zona están impactando en sus rutinas laborales y cotidianas.
En este sentido, las autoridades del municipio Diego Bautista Urbaneja le exigieron a Corpoelec un horario específico para el razonamiento eléctrico que le permita a los ciudadanos ajustar sus planificaciones.
También aseguró que están a la disposición de la empresa estatal para la regularización del servicio y garantizar los derechos de la ciudadanía.
Unión Radio