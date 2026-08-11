Habitantes de Lechería le exigieron a Corpoelec un cronograma para el racionamiento eléctrico

CARACAS.- Los habitantes de Lechería, estado Anzoátegui, denunciaron que los cortes de luz de cuatro a seis horas en la zona están impactando en sus rutinas laborales y cotidianas.

En este sentido, las autoridades del municipio Diego Bautista Urbaneja le exigieron a Corpoelec un horario específico para el razonamiento eléctrico que le permita a los ciudadanos ajustar sus planificaciones.

El presidente del Consejo Municipal de Urbaneja, Freddy Palomo, exigió que «en Lechería no quiten la luz. Debemos tener un servicio eléctrico óptimo para la tranquilidad de nuestros vecinos y para la operatividad de nuestros comerciantes, pero de no poder tener un servicio eléctrico óptimo, como debemos tenerlo todos los venezolanos, exigimos que sea presentado un cronograma con el que nuestros vecinos sepan cuándo les van a cortar la luz».

También aseguró que están a la disposición de la empresa estatal para la regularización del servicio y garantizar los derechos de la ciudadanía.

Unión Radio