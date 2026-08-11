Plataforma Unitaria apuesta al cronograma electoral como punto central en la mesa de diálogo

CARACAS.- El coordinador de la Plataforma Unitaria, Roberto Enríquez, aseguró que la agenda de la fracción opositora que lleva a cabo la mesa de diálogo con representantes del gobierno venezolano debe tener como objetivo central establecer un cronograma electoral transparente, rumbo a unas elecciones presidenciales que sirvan de impulso para solventar los conflictos internos del país.

En una entrevista concedida a Vladimir Villegas en el programa Entre Líneas de Unión Radio , Enríquez afirmó que la agenda que establecieron va de la mano con las tres fases anunciadas por el gobierno estadounidense, aunque reiteró la importancia de incluir a todos los actores políticos en el nuevo mandato popular.

«Esperamos que ese cambio sea para consolidar la tercera fase de transición democrática, reinstitucionalización de los Poderes Públicos como lo ordena la Constitución e ir pronto a unas elecciones presidenciales, que estamos convencidos de que es ahí donde se va a disparar para arriba la estabilidad y la recuperación del país», enfatizó el coordinador político.

También sostuvo que esta negociación es una «ventana» que no debe desaprovecharse por visiones divididas y que, ante todo, se tiene que respetar la voluntad de todos los venezolanos.

Sobre las otras condiciones del acuerdo de ambos bandos políticos, Enríquez señaló que la reconciliación nacional debe cumplirse y darle la libertad al resto de presos políticos que faltan para entablar un camino libre y transparente que brinde mayor confianza entre la ciudadanía y ante los ojos de la comunidad internacional.

Unión Radio