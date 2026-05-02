Esperan fortalecimiento de relación Venezuela-Colombia tras anuncios económicos

CARACAS.- El presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, Carlos Luna, expresó altas expectativas tras los anuncios realizados por las autoridades.

«Se está dando un buen mensaje en cuando al tema económico respecta para generar un clima de inversión con lo cual esperamos que en el segundo semestre del año haya mucha más prosperidad en Venezuela», recalcó.

De igual forma, Luna puntualizó que con la medida muchas empresas de Colombia se pueden reactivar en el país. «Las expectativas de los empresarios colombianos es venir al país, tanto para hacer inversión de pie, como inversiones con distribución de marcas».

Asimismo, se espera que el lineamiento jurídico se acomple al intercambio comercial entre ambas naciones.

Unión Radio