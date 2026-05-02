Regresan a Venezuela seis menores de edad en un «vuelo especial» desde EEUU

CARACAS.- Un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un «vuelo especial» de repatriación desde Estados Unidos.

A través de Telegram, el Ministerio de Interior y Justicia indicó que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

En la publicación no se detalló qué aerolínea realizó el viaje ni añadió otros detalles.

El avión llegó este viernes según especificó en Telegram el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país.

El retorno de los seis menores de edad fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado y la Organización Internacional para las Migraciones, según Vuelta a la Patria.

EFE/Unión Radio