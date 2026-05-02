Colegio de Médicos de Monagas solicita dotación para hospitales de la entidad

CARACAS.- El presidente del Colegio de Médicos del estado Monagas, Hugo Febres, solicita la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios de la entidad.

«Muchos pacientes hay que operarlos, que hospitalizarlos. A esa gente se le pide insumos y no tiene para comprarlos. Hay que actuar para poder ayudarlos», detalló Febres.

Describió que entre los más afectados está el Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar, el cual requiere reforzamientos en servicios, principalmente el quirúrgico.

Sin embargo, Febres indicó que las autoridades recuperaron diversas áreas del centro hospitalario, pero todavía requiere más labores.

Unión Radio