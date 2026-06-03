Marca País Venezuela: Hoteles de lujo integrarán identidad nacional en su oferta de servicios

CARACAS.- La presidenta del Instituto Marca País, Andreína Tarazón Bolívar, sostuvo un encuentro con representantes de las principales cadenas hoteleras de Caracas con el objetivo de impulsar y fortalecer la identidad nacional en las principales vitrinas de alojamiento de la ciudad, dirigidas a quienes quieran conocer las bellezas de Venezuela.

A la reunión asistió la presidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel), María Angelina Velásquez, junto a directivos del Hotel Londres Caracas, JW Marriott, Hotel Cayena, Renaissance y Pestana. Durante el encuentro, los representantes del sector manifestaron su plena disposición para incorporar elementos de la venezolanidad en sus experiencias de hospedaje.

Tarazón explicó que este proyecto busca validar cómo la integración de la identidad nacional, a través de sus dimensiones cultural, gastronómica, sensorial y visual, incrementa la propuesta de valor y garantiza una grata experiencia para los huéspedes.

Asimismo, resaltó la importancia de que los visitantes conozcan la excelencia de los productos locales. Propuso, por ejemplo, incorporar el cacao, el ají margariteño o el cocuy en las ofertas gastronómicas de los hoteles, además de crear espacios exclusivos donde los extranjeros puedan adquirir artesanías y productos tradicionales venezolanos.

Esta iniciativa convierte a la hotelería de lujo en una plataforma estratégica para el posicionamiento internacional de la nación. De este modo, también se enfocan los esfuerzos en consolidar a Caracas como un centro de negocios, cultura y turismo de alto nivel.

La cooperación del gremio hotelero, agrupado en Avecintel, representa un avance en la estrategia global de promoción de la Marca País Venezuela. Al unificar esfuerzos, el sector se compromete a transformar cada estadía en una vitrina de lo mejor de la tierra venezolana, consolidando a Caracas como un destino de clase mundial.

Nota de prensa Marca País