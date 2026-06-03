Coro registra 480 lesionados en accidentes de moto en lo que va de año

CORO.- La capital Coro concentra el 52,3% de los accidentes de tránsito de todo el estado Falcón, registrando una alarmante cifra de 480 personas lesionadas en lo que va del año 2026

El alcalde, Henry Hernández, indicó que de enero a mayo del 2026 los siniestros viales han registrado un incremento exponencial en la ciudad de Coro.

“En lo que va del año ha habido por lo menos 480 lesionados asociados a accidentes de moto, lo que significa un porcentaje importante y crudo, muy muy duro para la sociedad mirandina”.

El mandatario municipal señaló que durante este mes de junio aplicarán varias medidas para tratar de disminuir estos hechos.

“Además del censo estaremos haciendo la revisión de las motos garantizando que en esa revisión todos los motorizados cuenten con el casco correspondiente, que las motos no tengan resonadores y elementos que perturben la paz pública y que cuenten con las condiciones adecuadas para poder estar circulando dentro del municipio”.

Las autoridades exhortaron a los conductores de motos a conducir con conciencia y cumplir con las normas de tránsito.

SPLL/Unión Radio