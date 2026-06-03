Sistema de gestión de riesgos mantiene despliegue ante la llegada de la onda tropical número 8 en Portuguesa

CARACAS.- El director regional de Protección Civil en Portuguesa, Daniel Márquez, informó que el paso de la onda tropical número 7 por la zona ocasionó afectaciones materiales como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento.

“La cual nos generó desprendimiento de techo en varias viviendas. El agua, la lluvia como tal, no fueron tan fuertes, o no generaron algún tipo de inundación; sin embargo, en algunos puntos, tuvimos unas crecidas moderadas de algunos ríos, algunas quebradas, pero resaltemos que fueron las ráfagas de viento, que nos impactaron de manera contundente. Ya tenemos en formación la onda tropical número 8”, explicó Márquez.

Informó que el río Guanare presenta un aumento de moderado a fuerte en sus niveles hídricos, sumado al incremento del caudal del río Anus, proveniente de la zona alta de Boconó, estado Trujillo, que desemboca en Guanare, razón por la cual instó a los ciudadanos a tomar medidas de precaución ante posibles desbordamientos.

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