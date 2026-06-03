Estudiantes de UDO Nueva Esparta piden al gobierno recuperar unidades de transporte

CARACAS.- Estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO) en Nueva Esparta piden la recuperación de las unidades para el transporte estudiantil.

«De ocho unidades que tenemos, solamente está funcionando una. La ruta prioritaria es la Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, debido a la larga distancia que tiene que recorrer. En algunas ocasiones cubre la ruta de San Juan. Sin embargo, es una prioridad que todas las unidades estén funcionando, porque la isla no es solo San Juan o Boca del Río; los estudiantes necesitan las rutas de Manzanillo, Porlamar, Pampatar», expresó la dirigente estudiantil Juliet Patiño.

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