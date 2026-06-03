Más de 300 familias están afectadas en Monagas por las lluvias

CARACAS.- En Monagas, más de 360 familias del sector La Constituyente II, en Maturín, son afectadas por constantes anegaciones, debido a las lluvias que se registran en la entidad.

Rurayma Romero (Atectada)

«Porque el agua no tiene una salida, entonces se nos llena las calles y se mete hacia las casas. Hay un caño que se llama caño Marchán, y en la entrada principal de Sabana Grande hay una tanquilla cerrada que no tiene salida hasta el caño», dijo.

Yaira Rodríguez (Afectada)

«Hay vecinos que han perdido sus enseres, porque se mete el agua. Por lo menos en mi casa, se ve una parte afectada, porque se mete el agua por la parte del fondo», expresó.

Unión Radio