CARACAS.- Inició la construcción del complejo universitario de La Guaira que albergará las casas de estudios superiores de la región con mayor énfasis en la robótica y la inteligencia artificial.

La estructura tendrá siete pisos, 46 aulas de clases, seis laboratorios y se impartirán 11 carreras universitarias con capacidad de recibir a más de 1.900 estudiantes por turno.

El gobernador de La Guaira, José Alejadro Terán, destaca la importancia de las menciones que impartirán en la nueva casa de estudios superiores.

«Como la inteligencia artificial, la robótica, ciberseguridad, oceanología, ciencias de datos, entre algunas otras que nuevas carreras que vamos a ofertar también a través de la Universidad de las Ciencias (…) para completar aspectos de formación y ofertas académicas adicionales que ya tenemos en el estado», apuntó.

La obra tendrá una inversión estimada de 8 millones de dólares.

Unión Radio