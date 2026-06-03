Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan parcialmente la isla en una semana

LA HABANA.- La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International.

Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las cadenas como para Cuba, están directamente ligados con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano y la sanción una semana después al conglomerado empresarial del ejército cubano, Gaesa.

Meliá anunció que deja de operar y comercializar «de forma inmediata» quince de los 35 hoteles a su cargo en Cuba (todos los establecimientos son de propiedad estatal en la isla, pero muchos son gestionados por cadenas internacionales), alegando «circunstancias sobrevenidas ajenas» ligadas al «contexto geopolítico social, legal y económico».

El martes fue Iberostar la que anunció que había decidido quedarse en Cuba con tan sólo 6 de los 18 establecimientos que manejaba hasta la fecha. La cadena dejó gestionar, comercializar y promocionar hoteles insignia como el Selection La habana o el Grand Packard.

Iberostar se refirió a la necesidad de «adaptación al entorno regulatorio internacional» y explicó que abandonaba las instalaciones propiedad de Gaviota, la empresa turística de Gaesa, pero que permanecía en la gestión de los que tienen como propietarios a Cubanacan y Caribe, ambas empresas del Ministerio de Turismo.

La primera cadena en tomar una decisión, sin embargo, fue la canadiense Blue Diamond, que operaba alrededor de una quincena de hoteles en la isla, principalmente en La Habana y en Cayo Largo del Sur. Al igual que Archipelago International, decidió abandonar completamente la isla.

EFE