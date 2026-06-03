Venezuela cuenta con 160 frecuencias aéreas internacionales y más de 260 locales

CARACAS.- El viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio, destacó este miércoles la interconexión que posee actualmente Venezuela con los diferentes destinos con líneas aéreas nacionales e internacionales.

«Tenemos actualmente 160 frecuencias internacionales con 13 destinos en diferentes países. También tenemos 269 frecuencias con nuestras aerolíneas nacionales en toda Venezuela», precisó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, resaltó que este 3 de junio Conviasa activó su nuevo vuelo desde Porlamar hasta Barbados, que contará con una frecuencia semanal.

El viceministro informó sobre los avances que se han dado en la reactivación de los viajes entre Venezuela y las islas ABC.

«Estamos trabajando en función de las solicitudes que tenemos próximamente con las autoridades aeronáuticas damos las nuevas noticias de cómo serán esos vuelos para las islas que tenemos cerca como para Aruba, Curazao y Bonaire», dijo.

Sobre las conexiones con Estados Unidos, el funcionario remarcó las dos frecuencias diarias que posee American Airlines y que es posible que la aerolínea United pueda abrir un vuelo desde Houston, mientras que JetBlue manifestó su intención de conectar con Venezuela.

Silvino adelantó que están a la espera de la fecha para la visita de los supervisores de la FA. «Posiblemente con todos los escenarios, de esos dos puntos positivos como es la TSA y la anuencia de esas líneas aéreas americanas pensamos también positivamente que vamos a estar nuevamente en el contexto de categoría 1», agregó.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio