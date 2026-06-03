Hospital Pediátrico de Barquisimeto está preparado para atender emergencias virales

CARACAS.- El director del Hospital Pediátrico de Barquisimeto, Luis Eduardo Rodríguez, informó que en las últimas semanas las emergencias recibidas han estado directamente relacionadas con cuadros virales presentes en el ambiente.

Rodríguez aseguró que cada caso es atendido de manera oportuna ya que cuentan con la logística médica necesaria para responder cualquier incidencia en este centro asistencial de referencia en la zona centro-occidental del país.

«Nosotros estamos recibiendo, como saben, unas variaciones de la parte viral, estas infecciones respiratorias (…) bueno nosotros estamos recibiendo con total disposición, con los medicamentos, gracias a Dios, han dado muy buenos resultados las terapias», apuntó.

Igualmente el director del Hospital Pediátrico de Barquisimeto, destacó los trabajos de infraestructura ejecutados recientemente que permiten la rehabilitación de diversos espacios en la institución.

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