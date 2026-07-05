Especialista destaca importancia de la comunicación en las labores de rescate en La Guaira

CARACAS.- El especialista en seguridad ciudadana, Víctor González, explicó cómo se procedió a la asistencia de la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en el estado La Guaira y recalcó que los problemas de comunicación fueron una de las grandes fallas que generaron un retraso en el arribo de los organismos de seguridad.

Durante una entrevista para Unión Radio , González señaló que una vez ocurrido el doblete sísmico realizaron las labores de rescate en la ciudad capital y que no obtuvieron llamado de emergencia en el litoral central hasta pasada la medianoche. Además, indicó que ante la gran magnitud del escenario que consiguieron por los numerosos derrumbes no dio tiempo de hacer una evaluación general de los daños.

«Como perdieron la comunicación decíamos que en toda Venezuela había sucedido lo mismo que en Caracas, pero jamás la magnitud que sucedió en La Guaira (…) Por eso es que los primeros reportes eran ¨no ha llegado nadie¨porque nuestra primera intervención duró entre 4 y 12 horas en un solo edificio», detalló el funcionario.

El funcionario precisó que en la atención primaria no faltó la maquinaria pesada ni los especialistas de área, sino la ausencia de tecnología para poder analizar y obtener imágenes y sonidos precisos que agilizaran las labores de búsqueda y rescate.

González destacó que mantienen una preparación constante ante situaciones de emergencia, pero entiende que todo el panorama generó mucha frustración e impotencia entre los presentes, por lo que también reiteró la importancia de la salud mental para poder lidiar con esta tragedia.

Unión Radio