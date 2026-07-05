Experto asegura que las personas poco a poco retomarán el sueño tras sismos

CARACAS.- La falta de sueño tras el fuerte doblete sísmico en Venezuela es una respuesta psicológica y neurológica normal de hipervigilancia, ocasionada por el miedo a nuevas réplicas y el estrés postraumático.

Si estás experimentando insomnio o te despiertas sobresaltado, es importante comprender que tu cerebro registró una amenaza mortal y se mantiene en un estado de alerta constante para garantizar tu supervivencia.

El doctor Claudio Cardenas, médico cirujano egresado de la Escuela Luis Razetti de la UCV y experto en en neurofisiología y medicina del sueño, asegura que el sueño es una función biológica homeostática, es decir “que perfectamente puede volver a la normalidad”.

Advirtió que “si la persona se preocupa mucho por no dormir y siente que puede enfermar, el insomnio se empeora”.

“Vas a dormir bien después y todo va a volver a la normalidad y a tu cerebro y a tu cuerpo no le va a pasar nada”, remarcó.

Al referirse a las consecuencias a largo plazo del problema de dormir, estamos hablando de años y décadas. “Entonces las personas tienen que entender de qué cuánto tiempo es normal no dormir en una situación como esta, se considera inclusive que puede durar de tres semanas a tres meses”.

Destaca que después del ciclo del desastre, definido por desafortunadas experiencias, “ahora estamos entrando a la fase de reparación y rehabilitación o de restauración”.

Enfatiza que garantizar el sueño y que una persona pueda volver a sus rutinas, es “una de las formas de disminuir la cantidad de consecuencias de la depresión, trastorno de estrés postraumático y disminuir el riesgo de las personas que deciden terminar con sus vidas y un montón de las tragedias subsecuentes de los desastres”.

En entrevista a Alba Cecilia Mujica y María Alejandra Baena en el operativo especial de Unión Radio por los terremotos, señaló que el trastorno estrés postraumático está directamente relacionado, »no tanto con lo que viviste, sino con lo que pasó después de lo que viviste y mientras más tiempo se prolonguen ciertas formas de sufrimiento”.

“No dormir en estas condiciones es también algo que suma sufrimiento, poder disminuir en tiempo y en magnitud el sufrimiento post desastre, obviamente trae muchísimas menos consecuencias de largo plazo”, resaltó.

Cárdenas explicó que la Organización Mundial de la Salud -OMS- y la Panamericana de la Salud -OPS- tienen guías importantes sobre el manejo de la salud mental después del desastre y “la pueden descargar gratis de sus páginas, son fenómenos que los manejan mejor los psiquiatras y los psicólogos”.

En cuanto a cómo retomar la rutina del sueño, subrayó que hay varios escenarios y depende del nivel de amenaza que está viviendo cada individuo.

Advirtió que si perdió familiares y su hogar dormir “no es algo que él pueda resolver, no es un switch que tú puedes apagar, es supervivencia”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio