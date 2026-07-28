Aseguran que edificaciones destruidas por terremotos no serán demolidas mientras haya cuerpos por recuperar

CARACAS.- El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, aseguró que las edificaciones destruidas por el doble terremoto no serán demolidas mientras haya cuerpos por recuperar.

«18 mil 139 edificaciones con el color verde, 7.199 edificaciones con el color amarillo y 7.147 edificaciones con el color rojo. Por supuesto que la primera instancia siempre es la respuesta de los familiares: ninguna estructura va a ser demolida, teniendo deudos o personas que tengan temas que recuperar, esto por supuesto es trabajado», dijo.

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