Begoña Gómez cambia de abogado a las puertas del juicio

MADRID.- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, comunicó al juez Juan Carlos Peinado que dejó la defensa del que hasta ahora ha sido su abogado, Antonio Camacho, y que será el letrado Jaime Campaner quien le asistirá en la causa en la que está acusada de tráfico de influencias y malversación.

El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid en el que comunica que ahora representará a la mujer del presidente del Gobierno en la causa en la que está pendiente de apertura de juicio con jurado, según informan a EFE fuentes próximas a Begoña Gómez.

Antonio Camacho, ex fiscal y exministro del Interior, ha defendido a Begoña Gómez desde que arrancó la investigación por una denuncia de la organización Manos Limpias, el 16 de abril de 2024, y ha suscrito decenas de recursos contra las decisiones del magistrado Juan Carlos Peinado.

A las puertas del auto de apertura de juicio oral, que desembocará en el señalamiento de un futuro juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Gómez, de común acuerdo con Camacho, han trasladado al juzgado que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner, informan las fuentes.

La mujer del jefe del Ejecutivo ha trasladado su gratitud hacia Camacho y todo el trabajo realizado estos años, según las fuentes consultadas, que destacan su rigor y entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil, en el que su buen trabajo ha sido fundamental.

EFE